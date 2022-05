Tavannes/Tramelan prend un bon point

A défaut d’un vainqueur, ce derby de 2e ligue interrégionale de football a davantage profité à Tavannes-Tramelan qu’à Ajoie-Monterri. Tenus en échec 1-1 sur leur terrain à Courgenay ce samedi, les Ajoulots ont dilapidé deux précieux points dans la course à la montée et reculent au troisième rang, à un point de la deuxième place synonyme de promotion. L’équipe du Jura bernois repart à l’inverse avec le sentiment d’avoir grapillé un bon point en vue du maintien. Le FCTT dispose désormais de quatre unités d’avance sur la barre, les relégables Spiez et Konolfingen s’étant inclinés dans le même temps.





TT bien plus entreprenant en première période



Les visiteurs ont d’ailleurs bien mieux entamé le match et réalisé une très bonne première mi-temps, avec un très bon Thomas Girardi dans l’entrejeu. Bien plus entreprenants que les Jurassiens, Tavannes/Tramelan a logiquement ouvert le score à la 40e par Loïc Houmard à la suite d’un coup de pied arrêté suivi d’un cafouillage devant le gardien. En grande difficulté pour animer les côtés et pour créer du jeu malgré son milieu à trois, Ajoie-Monterri n’a quasiment pas frappé au but en première période à l’exception d’un tir sans conviction de Charlie Mobili.