Le FC Bienne lancera sa saison face au Stade Nyonnais

Le FC Bienne aura la joie de démarrer sa saison de Promotion League de football à domicile. Selon le calendrier paru ce lundi, les Seelandais défieront le Stade Nyonnais à la Tissot Arena le 6 août en ouverture de la saison. La trêve hivernale s’étalera du 26 novembre au 18 février. La dernière journée de la saison régulière est prévue le 27 mai. Comme annoncé, le championnat de Promotion League sera composé de 18 équipes, et non plus 16 comme la saison dernière. Cinq nouveaux adversaires se dresseront sur la route du FC Bienne : Kriens tout juste relégué de Challenge League, ainsi que les promus Baden, Bulle et les réserves de Lucerne et Saint-Gall.





Deux relégations directes, trois tickets pour la montée



La formule concernant la promotion et relégation évolue légèrement en raison du passage de la Super League de 10 à 12 équipes en 2023-2024. Ainsi, selon le règlement tout frais du 1er juillet, les deux derniers de Promotion League seront directement reléguées en 1re Ligue. Les deux équipes les mieux classées, ayant obtenu la licence au sens du règlement de la SFL, seront promues en Challenge League. La troisième équipe la mieux classée, toujours sous réserve de ladite licence, disputera un barrage sous la forme d'un match aller-retour contre le dernier de Challenge League. /comm-jpi