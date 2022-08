Un Euro féminin de tous les superlatifs

Et si le football féminin attire autant les foules actuellement, c’est aussi par rapport à ce qu’il se passe sur le terrain. « Les grosses différences de niveau se gomment petit à petit », affirme Sabrina Ribeaud. Selon elle, les joueuses des plus petites nations s’expatrient dans les grands championnats ce qui rééquilibre quelque peu le niveau. Elle ajoute tout de même « qu’on verra nettement moins de surprises que chez les hommes ». La preuve dans cet Euro : les quatre favoris se sont retrouvés dans le carré final. Mais une chose est sure : le football féminin pourrait prendre de plus en plus de place dans le monde du sport ces prochaines années. /lge