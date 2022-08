Le FC Bienne trébuche d’entrée

La reprise n’a pas souri au FC Bienne. L’équipe seelandaise de Promotion League de football s’est inclinée 3-0 contre le Stade Nyonnais, samedi soir, à l’occasion de son premier match de championnat de la saison. Devant 547 spectateurs à la Tissot Arena, les visiteurs ont été plus réalistes que les Biennois. C’est donc une première à oublier pour le nouvel entraineur seelandais Edvaldo Della Casa.





Un FC Bienne brouillon

Bien que volontaire, le FCB a peiné à trouver des automatismes et des repères. Il a aussi éprouvé des difficultés à rester maître du ballon face à des Nyonnais volontaires et athlétiques. Une fois devant au tableau d’affichage, les visiteurs ont parfaitement quadrillé le terrain et tenté d’être performants en contre-attaque. En face, bien que cueilli à froid par le but d’Ivann Strohbach (0-1, 25e), Bienne a montré des séquences intéressantes, notamment au retour des vestiaires. Mais les frappes de Fabio Morelli et Adrian Fleury n’ont pas trompé la vigilance de l’excellent portier Christophe Guedes, pas plus que le coup de canon d’Idriz Bega qui a trouvé le poteau nyonnais (52e). Rageant. Globalement, les Seelandais ont toutefois joué sur courant alternatif et parfois abusé de longs ballons. Ils ont aussi buté sur une défense bien en place et agressive.





Un coup du sort… et de massue

Le FC Bienne s’est donc montré conquérant au retour des vestiaires. C’est là qu’il a été le plus dangereux... mais c’est malheureusement une erreur individuelle qui a permis au Stade Nyonnais de doubler la mise. Sur un mauvais contrôle du défenseur biennois Evan Stadelmann, Elias Pasche a pu filer au but et prendre le meilleur sur Nicolas Grivot (0-2, 67e). Ce but pèsera finalement lourd dans la balance, alors que le 3-0 de Gentian Bunjaku rendra l’addition encore plus salée en fin de rencontre… le FC Bienne doit désormais digérer cette entrée en matière difficile et se préparer au mieux pour son long déplacement à Chiasso samedi prochain. /mle