Première victoire du FC Bienne

Le FC Bienne remet les pendules à l’heure. Les Seelandais ont gagné 4-2 (1-0) contre Zurich samedi à la Tissot Arena en Promotion League de football. Ils signent leur premier succès en cinq journées de championnat. Yann-Aimé Kasai a ouvert la marque à la demi-heure de jeu sur penalty, avant de signer un doublé juste après le thé. Matthew Mäder a même donné trois longueurs d’avance aux joueurs d’Edvaldo Della Casa à la 57e. Le FCB s’est ensuite fait peur en encaissant deux buts en 15’. Fabio Morelli a toutefois pu assurer la victoire avec une réussite dans les dernières minutes du match. « Nous avons été très disciplinés et nous avons bien joué tactiquement. Les changements effectués cette semaine se sont sentis. Nous sommes toutefois encore une équipe malade. Nous aurions pu tuer le match plus tôt, on voit qu’on manque de confiance. Mais cette victoire fait du bien, elle doit être un point de départ dans cette saison », nous a confié le directeur sportif du FCB Mauro Ierep. Les Biennois passent du bon côté de la barre à la 15e place. /emu