Le FC Bienne s’incline chez le leader

Le FC Bienne paye un quart d’heure difficile contre le leader du championnat de Promotion League. Les Seelandais se sont incliné contre Etoile Carrouge 3-2 (3-1) ce samedi. Les locaux ont marqué à trois reprises entre la 18e et la 31e minute de jeu. Anthony De Freitas a réduit le score sur pénalty juste avant la pause. Un but qui a « fait du bien » au FC Bienne, selon son directeur technique, Mauro Ierep. Les footballeurs seelandais ont montré un tout autre visage en 2e mi-temps. Ils ont « dominé » leur rival en se créant « un bon nombre d’occasions ». Ce travail a été récompensé par un second but d’Anthony De Freitas sur pénalty à la 66e. Mais le FC Bienne n’a jamais réussi à rattraper son retard accumulé en début de match. Il reste 15e du classement avec un point d’avance sur le premier relégable. /fwo