La Suisse hérite d'un groupe très abordable

La Suisse a été gâtée par le sort à Francfort. Protégée par son statut de tête de série, la sélection de Murat Yakin peut aborder le tour préliminaire de l'Euro 2024 avec un réel optimisme. La Suisse sera, en effet, opposée à Israël, à la Roumanie, au Kosovo, à la Biélorussie et à Andorre.







Deux premiers qualifiés



Les deux premiers de ce groupe seront qualifiés pour la phase finale qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Ce tour préliminaire débutera le 23 mars prochain pour se conclure le 21 novembre 2023. Si la Suisse ne devait pas se qualifier directement, elle aurait selon toute vraisemblance la possibilité de figurer parmi les six équipes appelées à disputer les barrages qui attribueront les trois dernières places.

Ne pas se classer parmi les deux premiers de ce groupe semble toutefois improbable pour une équipe qui a, ces quinze derniers mois, éliminé la France lors de l'Euro 2021, devancé l'Italie dans le tour préliminaire de la Coupe du monde, et battu le Portugal et l'Espagne dans le cadre de la Ligue des Nations. Sans faire injure à Israël, à la Roumanie, au Kosovo d'Alain Giresse, à la Biélorussie et à Andorre, la Suisse possède une belle marge.





Deux matches face au Kosovo



Le déplacement au Kosovo sera, bien sûr, chargé d'émotions pour le capitaine Granit Xhaka et pour Xherdan Shaqiri. Les deux hommes, qui ont tant apporté à l'équipe de Suisse, livreront à Pristina où se trouvent leurs racines un match qui ne sera pas un match comme les autres.

Le groupe le plus difficile échoit très certainement à l'Italie qui retrouvera l'Angleterre, l'Ukraine, la Macédoine du Nord (!) et Malte. /ATS-jha