Le FC Bienne retrouve la zone de relégation

Malgré une remontée au score en fin de match, le FC Bienne perd sur la pelouse d’un adversaire direct du bas de classement. Les footballeurs seelandais se sont inclinés contre Kriens 4-2 (2-0) ce samedi en Promotion League. C’est la première défaite pour le nouvel entraineur biennois Jean-Michel Aeby. Les Lucernois ont inscrit deux buts en 1re mi-temps à la 25e et à la 41e minute de jeu. Ils ont ensuite fait trembler les filets de Pascal Brügger pour la troisième fois à la 69e minute. Le FC Bienne a réagi en toute fin de match. Londrit Amidi a inscrit le premier but biennois à la 90e avant que Mouez Aboud en fasse de même une minute plus tard. Kriens a scellé définitivement sa victoire en marquant le 4-2 à la 95e minute.



Le FC Bienne est désormais 17e du classement de Promotion League à égalité de points avec la réserve St-Gall, première équipe au-dessus de la barre, mais avec un match supplémentaire. /fwo