Le FC Bienne arrache une victoire pour l’honneur

Dans un match sans enjeu pour les Seelandais, le FC Bienne s’est payé un prétendant au podium ce samedi en Promotion League de football. Les Biennois sont allés l’emporter 2-1 à Cham, 4e du classement, grâce notamment à un but d’Adama Diakité inscrit dans le temps additionnel (90e+4). Adrian Fleury avait ouvert le score à la 36e avant que les Zougois n’égalisent à la 89e dans une fin de match haletante. Grâce à ce sixième succès de la saison et ce sixième match consécutif sans défaite, le FC Bienne démontre son intention de terminer le championnat sur une bonne note, bien qu’assuré de son maintien et de terminer à la 16e place. Les Seelandais joueront leur dernier match de la saison à domicile samedi prochain face à Bâle. /jpi