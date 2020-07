Allégations de harcèlement sexuel contre David Villa

Le New York City FC va enquêter sur des allégations de harcèlement sexuel faites par une ancienne stagiaire du club contre son ex-attaquant David Villa. L'Espagnol réfute fermement ces accusations.

'Le New York City Football Club a pris connaissance des allégations d'une ancienne stagiaire en les voyant sur les réseaux sociaux', a indiqué le club dans un communiqué. 'Nous prenons cette question extrêmement au sérieux et nous ne tolérons aucun harcèlement de quelque nature que ce soit dans aucun secteur de notre club. Nous avons immédiatement ouvert une enquête sur l'affaire.'

Se faisant appeler Skyler B sur Twitter, l'accusatrice a dénoncé la semaine passée le comportement supposé de David Villa, champion du monde avec l'Espagne en 2010, du temps où il évoluait au sein du NYCFC, entre 2015 et 2018.

'Je pensais avoir l'opportunité d'une vie quand j'ai obtenu ce stage. Ce que j'ai obtenu, c'est que David Villa me touchait tous les putains de jours et que mes patrons pensaient que c'était un super ressort comique. Les femmes assez courageuses pour raconter leurs histoires à voix haute sont mes héroïnes. Un jour', a-t-elle écrit. 'Le harcèlement que j'ai subi au NYCFC était si grave que maintenant l'idée du sport professionnel me terrifie. Rester dans l'environnement des athlètes me terrifie. Je change de carrière parce que les saloperies qu'ils m'ont fait ont ruiné mes rêves.'

L'ancien buteur du Valence CF et du FC Barcelone s'est défendu de tout comportement déplacé. 'Je m'oppose fermement aux accusations portées à mon endroit sur Twitter. Ces accusations sont entièrement fausses et je les réfute', a-t-il déclaré mercredi dans un communiqué. 'Il est difficile de comprendre pourquoi cela n'a pas été soulevé auparavant si quelqu'un se sentait mal à l'aise à tout moment', a poursuivi Villa, 38 ans, assurant n'avoir jamais entendu parler des 'vagues accusations' de la victime présumée durant son passage au club.

