Ermir Lenjani descend d'un niveau. L'ancien Sédunois de 31 ans a signé un contrat de deux ans avec Grasshopper.

Passé par Saint-Gall, avant de tenter sa chance en Ligue 1 (à Nantes et à Rennes), l'international albanais va donc renforcer le couloir gauche de GC à partir de la saison à venir. Il était en fin de contrat à Sion, où il a inscrit six buts et donné cinq passes décisives la saison dernière.

/ATS