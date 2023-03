Johann Lonfat se dit choqué par le niveau technique sédunois

Fabio Celestini mis à l’écart, le président du FC Sion Christian Constantin sera sur le banc lors du quart de finale de Coupe de Suisse contre Lugano (20h15). Une situation qui ne surprend guère.

Champion de Suisse 1997 et triple vainqueur de la Coupe de Suisse sous le maillot valaisan, Johann Lonfat se dit choqué par le niveau technique, d’enchaînement de passes et de mouvements de l’équipe sédunoise depuis la reprise. 'On n’a pas l’impression que la mise en place de Fabio Celestini fonctionnait. Même Winterthour est supérieur en matière d’expression collective', entame-t-il.

Au terme de la 11e ronde, les Valaisans pointaient pourtant à la 3e place. Depuis lors, ils n’ont engrangé que 4 points en 11 parties. 'Les arrivées de Cyprien, Moubandje et Balotelli auraient dû bonifier le jeu. En réalité, il s’est étiolé', constate l’ex-milieu de terrain du Servette FC.

Une réintégration impossible

Le rendement de la star italienne interroge, inévitablement. 'C’était un coup de poker. Chacun savait qu’il s’agissait d’un joueur de caractère. Certains ont cru au coup du siècle. Malheureusement, c’est un échec, pas une plus-value.'

Mettre toute la faute sur le duo Celestini-Balotelli, Johann Lonfat s’en garde bien : 'J’ai toutefois été surpris par le choix d’une mise à l’écart temporaire de Fabio. Sa réintégration me semble impossible.'

'Dans cette équipe, il manque des leaders, Kevin Fickentscher excepté (ndlr : l’actuel gardien remplaçant)', poursuit l’ex-international (24 sélections, 1 but). 'On ne trouve que de bons petits soldats, pour la majorité bien payés, qui attendent que les choses se passent. Il n’y aura pas de futur chef d’entreprise parmi eux!'

Titiller l'amour-propre

En Coupe de Suisse puis en championnat, toujours face à Lugano, Christian Constantin effectuera son septième intérim. 'Tant mieux, si ce choix s’accompagne d’un électrochoc', estime encore Lonfat. 'Christian a cette capacité de titiller l’amour-propre, de piquer les joueurs. Au niveau du contenu, je m’attends à un jeu proche de celui de Paolo Tramezzani avec une forte assise défensive et un football basé sur la contre-attaque et les deuxièmes ballons.'

'La balle est dans le camp des joueurs. A eux de réagir. Mais si cela devait mal se passer, je ne serais pas choqué de voir certains être écartés du groupe', conclut Johann Lonfat.

