Le Brésil se balade contre la Bolivie

Le Brésil a entamé sa quête d'une sixième étoile de champion du monde par une promenade de santé.

La Seleçao s'est imposée 5-0 face à la Bolivie vendredi à Sao Paulo dans la zone AmSud des éliminatoires, avec un doublé de Firmino. Neymar n'a pas marqué, mais a signé deux passes décisives.

Incertain jusqu'au dernier moment pour cette première journée, l'attaquant, remis de douleurs au dos, aurait pu égaler Ronaldo à la deuxième place du panthéon des buteurs de la Seleçao. Mais il n'a pas réussi à faire trembler les filets pour la 62e fois à l'occasion de sa 102e sélection.

La star du PSG s'est vu refuser un but pour hors-jeu (78e) et a manqué deux occasions franches (39e, 57e). Un peu emprunté en première mi-temps, il s'est réveillé après la pause, distribuant deux caviars à Firmino (49e) et Coutinho (73e). Il a aussi montré toute sa classe avec une série de dribbles hallucinante, enchaînant petit pont et roulette dans la surface (65e).

Sous une pluie battante, le Brésil a débuté pied au plancher. La Bolivie aurait pu prendre un but sans toucher le ballon, au bout d'une longue séquence de 45 secondes de jeu, si Everton n'avait pas manqué l'immanquable devant le but vide. Le défenseur parisien Marquinhos a raté une occasion franche dans la foulée (3e), mais a fini par trouver la cible d'un coup de tête imparable à la 16e.

Les latéraux ont pu s'en donner à coeur joie, face à un adversaire qui laissait des espaces béants sur les côtés. Firmino a inscrit le 2-0 (30e) en reprenant un centre à ras de terre de Renan Lodi, bien décalé par Neymar. L'attaquant de Liverpool s'est offert un doublé à la 49e (3-0) en passant le ballon entre les jambes du gardien Lampe, à la réception d'une belle passe de Neymar.

Après cette entrée en matière tranquille face à un adversaire très faible, le Brésil risque d'avoir plus de difficultés mardi à Lima. Face à lui, le Pérou qui tentera de prendre sa revanche après sa défaite face à la Seleçao en finale de la Copa América (3-1) l'an dernier au Maracana.

/ATS