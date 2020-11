Le gros coup de Gladbach

Le Borussia Mönchengladbach a réalisé un sacré coup en Ligue des champions mardi. Le club allemand l'a emporté 6-0 sur la pelouse du Shakhtar Donetsk et prend ainsi la tête de son groupe.

C'est ce qu'on appelle un match bien préparé. Le Shakhtar avait révélé certaines failles sur les côtés lors du 0-0 contre l'Inter de la semaine passée, le Borussia Mönchengladbach, où Yann Sommer et Nico Elvedi étaient titulaires, en a parfaitement tiré les leçons et profité. Notamment en envoyant Stefan Lainer (remplacé par Michael Lang en fin de partie) sur le côté droit, lequel a trouvé Alassane Pléa dès la 8e minute de jeu.

L'attaquant français a d'ailleurs signé un triplé en adressant une superbe frappe à la 26e de jeu, avant d'inscrire le sixième dans le dernier quart d'heure. Et puisque, entre-temps, le malheureux Bondar avait dévié un essai de Christoph Kramer dans son propre but dix minutes plus tôt, l'équipe de Marco Rose a pu tranquillement mener 3-0 en moins d'une demi-heure de jeu, puis 4-0 avant la pause avec le but de Ramy Bensebaini. Le 5e but est venu de Lars Stindl en seconde période.

De quoi confirmer le bon match réalisé contre le Real Madrid il y a sept jours, malgré le 2-2 concédé en fin de rencontre. Les Fohlen prennent donc la première place du groupe, avant d'être éventuellement rejoints par l'Inter qui se déplace sur la pelouse du Real Madrid à 21h00.

L'Atletico concède le nul

Dans l'autre match de la soirée, l'Atletico Madrid a concédé le match nul 1-1 sur le terrain du Lokomotiv Moscou. José Maria Gimenez avait ouvert le score à la 18e, mais les Russes ont égalisé sur un penalty d'Anton Miranchuk moins de dix minutes plus tard.

Au classement, les Madrilènes restent deuxièmes avec deux points d'avance sur le Lokomotiv. Le Bayern Munich peut prendre le large en tête de la poule, s'il parvient à battre Salzbourg en soirée.

/ATS