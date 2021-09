Les Suissesses cartonnent en Moldavie

L'équipe de Suisse dames s'est largement imposée 6-0 en Moldavie à l'occasion de son deuxième match de qualification pour la Coupe du monde 2023. Elle a fait la différence avec 4 buts en 5 minutes.

Les Suissesses ont dû patienter 38 minutes avant de pouvoir confirmer sur le plan comptable leur large domination dans le jeu. Et tout d'un coup, les buts se sont mis à pleuvoir juste avant la mi-temps. En 4'45'', Ana-Maria Crnogorcevic sur penalty, Coumba Sow, Fabienne Humm et Svenja Fölmli ont donné un avantage de quatre buts à la sélection helvétique. En deuxième période, Riola Xhemaili (52e) et Alisha Lehmann (87e) ont donné au score des allures de 'piquette'.

L'entraîneur national Nils Nielsen avait opéré six changements dans sa composition d'équipe après le succès 4-1 contre la Lituanie vendredi dernier. En l'absence de Ramona Bachmann, souffrante de problèmes musculaires juste avant le coup d'envoi, les deux attaquantes Fölmli, qui a préparé deux buts, et Humm, qui a apporté le penalty, ont parfaitement tenu leur rang.

Cette large victoire permet aux Suissesses de soigner leur différence de buts qui pourrait être décisive en cas d'égalité de points contre l'Italie. Elles disputeront leurs prochains matches à Zurich fin octobre contre la Roumanie et la Croatie, avant le premier choc contre les Italiennes fin novembre.

/ATS