Ligue Europa: l'Inter en finale après un sec 5-0

La finale de la Ligue Europa mettra aux prises deux clubs latins vendredi à Cologne. L'Inter Milan, qui a écrasé le Shakhtar Donetsk 5-0 lundi, affrontera en effet le FC Séville.

Les Italiens n'ont jamais été en danger dans cette rencontre à sens unique, même si le score s'est décanté dans la dernière demi-heure seulement. Les deux attaquants de l'Inter Lautaro Martinez et Romelu Lukaku ont chacun signé un doublé.

Les Italiens ont ouvert les hostilités grâce à une réussite de Martinez de la tête à la 19e. Ce but avait pour origine une relance catastrophique du gardien Pyatov sur Barella. Le numéro deux a été signé par d'Ambrosio (64e), aussi de la tête. Martinez s'est offert un doublé en marquant le 3-0 après un ballon perdu des Ukrainiens à la relance, encore (74e). Lukaku a ensuite scellé le score final (78e/84e).

Après avoir ouvert la marque, les nerazzurri ont contenu sans trop de mal les attaques adverses, qui ont manqué à la fois d'inspiration et de conviction. L'Inter a d'ailleurs eu quelques occasions d'augmenter plus vite son avantage notamment par Barella (34e) et Martinez (48e).

Le tournant du match

Il a fallu attendre la 62e pour que l'équipe ukrainienne cadre enfin un essai. Junior Moraes, pourtant en position idéale, ratait sa reprise de la tête qu'Handanovic était tout heureux de pouvoir capter.

Cette grosse chance manquée a sans doute constitué le tournant décisif de la rencontre. Deux minutes plus tard, l'Inter ajoutait le numéro deux: un corner botté par Brozovic trouvait la tête de d'Ambrosio pour le 2-0.

C'en était fait des dernières illusions du Shakhtar Donetsk, impuissant face à la machine bien organisée par Antonio Conte qui enfonçait encore le clou dix minutes plus tard par Martinez, servi par son compère Lukaku. L'Argentin rendait la pareille au Belge à la 78e, après un autre ballon perdu par le Shakhtar dans sa zone. Et Lukaku signait ensuite son 33e but de la saison. Peut-être que Manchester United commence à regretter de l'avoir vendu...

Finale entre spécialistes

La finale s'annonce intéressante et indécise entre deux clubs au palmarès bien fourni dans la compétition. L'Inter a remporté la Coupe UEFA, ancêtre de la Ligue Europa, à trois reprises dans les années 1990 (1991, 1994, 1998).

Pour sa part, le FC Séville est devenu un vrai spécialiste de l'épreuve avec cinq victoires: deux en Coupe UEFA (2006, 2007) et trois consécutivement entre 2014 et 2016 en Ligue Europa.

/ATS