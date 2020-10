Lugano-Young Boys et Servette-Zurich aussi renvoyés

La Super League ne comptera qu'un match sur cinq ce week-end. Après Lausanne-Vaduz et Lucerne-Sion, les rencontres entre Lugano et Young Boys et entre Servette et Zurich ont également été renvoyées.

A Lugano, deux joueurs sont positifs au coronavirus et à l'isolement, alors que six autres sont en quarantaine. Le club tessinois avait demandé le report du match prévu dimanche, ce qui lui a été accordé par la Swiss Football League. Le réglement prévoit en effet qu'un match peut être renvoyé dès lors qu'au moins six joueurs ne sont pas disponibles pour une rencontre en raison d'une infection au Covid-19.

Cela est également le cas à Servette, où huit membres de l'équipe et du staff ont été diagnostiqués positifs. Une salve de tests avait été effectuée par le club genevois, après que l'entraîneur Alain Geiger avait été testé positif mercredi. Ainsi, les Grenat n'affronteront pas Zurich samedi. Ils n'avaient déjà pas pu défier Sion la semaine dernière, les Valaisans étant alors également concernés par une quarantaine, de laquelle ils pourront sortir samedi.

Avec quatre reports sur cinq matchs prévus, cette 6e journée de Super League est largement amputée. Seule la rencontre entre Saint-Gall et Bâle dimanche (16h00) est encore maintenue.

/ATS