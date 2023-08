Pas de soucis pour Young Boys et Sion en Coupe

Seule équipe de Super League engagée ce vendredi à l'occasion du 1er tour principal de la Coupe de Suisse, Young Boys a facilement passé l'obstacle. Les champions de Suisse ont balayé 5-0 Breitenrain.

Ce derby de la capitale disputé au Wankdorf devant plus de 13'000 spectateurs a vite tourné à l'avantage des hommes de l'entraîneur Raphaël Wicky. Dès la 16e minute, le latéral Noah Persson a ouvert le score. Son centre a été dévié par un défenseur de Breitenrain. Le club de Promotion League s'est alors bien défendu. Mais entre les 55e et 69e minutes, Cedric Itten, Kastiot Imeri et Jean-Pierre Nsame sur penalty ont clos l'affaire.

Le club de Super League a ainsi pu tranquillement économiser des forces en vue du barrage aller de la Ligue des champions mercredi à Maccabi Haifa.

De son côté, le FC Sion s'est sorti sans dommage de son déplacement à Carouge non sans avoir souffert. Le club de Challenge League s'est imposé 3-1 sur la pelouse d'Etoile Carouge (PL) avec un doublé de Théo Berdayes. L'attaquant aux racines portugaises, formé au club, a inscrit les deux premiers buts valaisans (9e et 55e). Dejan Sorgic a assuré le succès valaisan à la 77e minute.

Autre pensionnaire de Challenge League, le Stade Nyonnais a connu l'élimination sur le terrain du FC Lancy. Les pensionnaires genevois de 2e ligue int se sont imposés 2-1.

