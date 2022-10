Phil Foden prolonge à Manchester City

L'attaquant international anglais de Manchester City Phil Foden a signé une prolongation de contrat de trois ans, a annoncé le club du nord de l'Angleterre vendredi.

Originaire de Stockport dans la banlieue de Manchester, le joueur de 22 ans est donc désormais lié à son club formateur jusqu'en 2027.

'C'est difficile de traduire en mots, combien je suis heureux d'avoir signé ce contrat', a réagi Foden sur le site officiel de City. 'J'ai beaucoup progressé ces dernières années et je le dois en grande partie à Pep (Guardiola, son entraîneur, ndlr) et à son staff, qui me guident chaque jour à l'entraînement'.

'Avec l'équipe que nous avons, je sens que je peux continuer à apprendre et à gagner des titres. Ce sont les deux choses les plus importantes pour moi', a-t-il ajouté.

Malgré son jeune âge, Foden, lancé en 2017 par Guardiola, compte déjà onze trophées à son palmarès: quatre titres de champion d'Angleterre, une Coupe d'Angleterre, quatre Coupes de la Ligue anglaise et deux Community Shields (match entre le champion et le vainqueur de la Coupe en Angleterre). Il totalise en outre dix-huit sélections en équipe d'Angleterre.

/ATS