Porto sacré champion à huis clos, devant Benfica

Le FC Porto a remporté mercredi son 29e titre de champion du Portugal en battant le Sporting (2-0) au stade du Dragon. Le Benfica n'est plus en mesure de revenir.

Devant des tribunes vides pour cause de pandémie, les buts de ce 'classico' lusitanien ont été signés par l'international portugais Danilo Pereira (64e) et l'international malien Moussa Marega (91e). A deux journées de la fin du championnat et au lendemain de la victoire du Benfica face au Vitoria Guimaraes (2-0), Porto dispose désormais d'une avance de huit points face à son rival, assuré de terminer deuxième devant le Sporting ou Braga.

Aussitôt après la fin de la rencontre, quelques supporters en liesse ont commencé à se rassembler aux abords du stade du Dragon et dans le centre de Porto, bien que les autorités locales aient appelé au respect des règles de sécurité sanitaire en vigueur.

Les 'Dragons' du nord du Portugal étaient parvenus à combler un retard de sept points qui les séparait des 'Aigles' de Lisbonne à la mi-janvier et menaient la course en tête, avec une longueur d'avance, quand le championnat a été interrompu à la mi-mars, en raison de l'a pandémie de COVID-19.

Lorsque la compétition a repris début juin, à huis clos, les hommes de Sérgio Conceiçao se sont fait rejoindre en haut du tableau à deux occasions par Benfica, mais le tenant du titre a fini par commettre davantage de faux pas.

La série de mauvais résultats du Benfica a d'ailleurs provoqué la démission de l'entraîneur Bruno Lage, remplacé il y a deux semaines par son adjoint Nelson Verissimo jusqu'à la fin de la saison.

La suprématie du FC Porto sur le Benfica s'est matérialisée dans les confrontations directes, avec un succès à la 3e journée au stade de la Luz (2-0), l'antre de son rival, confirmé début février par une nouvelle victoire au stade du Dragon (3-2).

Les deux clubs, qui se sont adjugé tous les titres de champion depuis le dernier sacre du Sporting en 2003, s'affronteront une dernière fois pour clôturer la saison, le 1er août, lors d'une finale de la Coupe du Portugal qui se jouera aussi à huis clos.

L'autre trophée de la saison avait été remporté fin janvier par Braga, vainqueur du FC Porto en finale de la Coupe de la Ligue (1-0).

