« Retenir les 3 points, pas la manière ! »"

'Retenir les trois points, pas la manière !' Tel était le message délivré par les joueurs de l'équipe de Suisse au micro de la RTS au coup de sifflet final à Andorre-la-Vieille.

'Nous n'avons pas été à la hauteur en seconde période', avoue ainsi Denis Zakaria. Le Genevois plaide coupable puisque c'est lui qui a provoqué le coup-franc qui a amené le but adverse. 'Nous devrons faire mieux lundi contre la Roumanie, sinon cela ne va pas passer', remarque-t-il avec justesse.

Auteur du 2-0, Zeki Amdouini souligne la difficulté de toujours trouver les espaces face à une défense à cinq. 'Nous y sommes parvenus en première période. Après ce fut plus difficile', admet-il. Quant à son but, le Genevois insiste sur la qualité de l'offrande de Xherdan Shaqiri. 'Quand il rentre sur son pied gauche, c'est pour servir le plus souvent dans l'axe. J'ai su anticiper', explique le nouveau buteur de la sélection.

Enfin Manuel Akanji a reconnu avoir eu du mal à terminer la rencontre en raison de la fatigue. 'Ce ne fut pas le match durant lequel j'aurais couru le plus dans ma carrière. Mais la seconde période fut vraiment éprouvante, lâche-t-il. Heureusement, nous sommes parvenus à tenir le score.'

