Stade Lausanne-Ouchy victorieux sur le fil

Stade Lausanne-Ouchy est la meilleure équipe en Ville de Lausanne ! Après le 0-0 à la Tuilière, le SLO a remporté le deuxième derby de la saison.

A la Pontaise devant 4450 spectateurs, les Stadistes ont battu le Lausanne-Sport 2-1 grâce à une réussite du joker Nathan Garcia à la 92e minute. Le transfuge du FC Bienne a bénéficié d'un magnifique travail préparatoire de Florian Danho pour battre Thomas Castella.

Battu pour la troisième fois de la saison, Lausanne est rejoint en tête du classement par Wil, qui s'est aisément imposé 4-0 devant un pâle Yverdon. Stade Lausanne-Ouchy et à un point et Aarau à 2 dans une Challenge League qui s'annonce de plus en plus indécise.

/ATS