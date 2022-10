Super League: un champion qui joue les cancres

Le FC Zurich continue sa descente aux enfers. Le tenant du titre, qui n'a pas encore gagné cette saison en Super League, a été balayé 4-1 par Grasshopper dans le derby lors de la 13e journée.

Le FCZ reste ainsi dernier avec six points de retard sur Winterthour. La situation devient vraiment très sérieuse et inquiétante pour le club du président Canepa. GC s'est montré bien plus réaliste et efficace que son rival local et a marqué par Schettine (30e/50e), Pusic (45e) et Herc (94e). Dzemaili a sauvé l'honneur, ou ce qu'il en reste, sur un penalty à la 90e.

Zurich a en plus été réduit à dix à la 63e après l'expulsion de Rohner, décidée après le recours à la VAR. Rien ne va décidément plus pour les champions de Suisse, qui se trouvent au fond du trou...

Un point pour Servette

Servette n'a pour sa part pas pu profiter du nul de YB samedi contre Sion (1-1) pour se rapprocher de la tête. Les Genevois ont aussi fait 1-1, à Saint-Gall, où il n'est jamais facile d'aller gagner. les hommes d'Alain Geiger restent à cinq longueurs du leader.

Les visiteurs ont ouvert le score à la 41e par Kutesa, qui concrétisait une bonne phase des Grenat. Mais les Brodeurs sont parvenus à égaliser par Schmidt (52e), sur un tir légèrement dévié par un défenseur servettien.

/ATS