Vaduz retrouve la Super League

Le scénario redouté par bien des observateurs s’est vérifié. Le FC Vaduz retrouvera la saison prochaine la Super League qu’il avait quittée il y a trois ans.

La formation de la Principauté a enlevé le barrage de promotion/relégation qui l’opposait au FC Thoune. Victorieux 2-0 du match aller vendredi dans son antre du Rheinpark, elle s’est inclinées 4-3 dans l’Oberland dans une rencontre au cours de laquelle elle aura mené 1-0, puis 3-2. Sa victoire dans ce barrage est mille fois méritée. Même si son gardien de fortune Benjamin Büchel a sorti le grand jeu lors des deux rencontres, l’équipe de Mario Frick a mieux joué au football que son adversaire.

Devenu un entraîneur à succès, le plus grand joueur liechtensteinois de l’histoire a eu le bonheur de compter lors de ce barrage sur deux attaquants en veine. Mohamed Coulibaly et Tunahan Ciçek n’ont cessé de tourmenter la défense oberlandaise. Tous les deux buteurs lors de ce match retour, le Sénégalais et le Turc ont été les grands artisans de cette promotion.

Présent en Super League depuis dix ans – la promotion avait été acquise sous la férule de Murat Yakin -, le FC Thoune bascule en Challenge League sans avoir perdu un seul match à domicile cette année. Après une première partie de saison catastrophique, l’équipe de Marc Schneider a longtemps cru pouvoir sauver sa peau grâce à son efficacité presque clinique à domicile personnifiée par la réussite insolente de Ridge Munsy. Seulement, l’ancien joueur de Lausanne et d’Yverdon a très nettement marqué le pas dans ce barrage.

En mains chinoises depuis le début d’année, le FC Thoune ne sera très certainement pas l’équipe à battre lors du prochain championnat de Challenge League. Neuchâtel Xamax et les Grasshoppers aborderont également la nouvelle saison avec de grandes ambitions. L’avenir du FC Thoune apparaît bien morose. Quant au FC Vaduz, il devra prendre un certain temps avant de réaliser la portée de l'exploit accompli. En début de saison, les joueurs du Liechtenstein n’avaient, en effet, pratiquement aucune chance de décrocher la lune dans l'ombre du Lausanne-Sport et des Grasshoppers. Cette promotion s'apparente presque à un conte de fées. Avec des finances saines et une politique qui s'interdit la moindre folie des grandeurs, le FC Vaduz conservera en Super League une valeur qui peut faire toute la différence aussi dans le football: l’humilité.

