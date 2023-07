Xamax égalise à la dernière seconde

Une égalisation au bout du temps additionnel de Jessé Hautier a permis à Neuchâtel Xamax de ne pas perdre le premier derby romand de la saison de Challenge League. Mais le coup est passé bien près...

Après avoir pratiquement connu la même infortune une semaine plus tôt à Thoune dans une rencontre qui s'est également terminée sur le score de 1-1, le Stade Nyonnais croyait cette fois tenir son os. Le néo-promu avait, ainsi, ouvert le score presque logiquement par Dylan Dugourd à la 51e, à la conclusion d’une percée qui avait traversé une défense bien friable. Mais sur l’ultime action du match, Jessé Hautier, prêté par Yverdon, a eu le sang-froid nécessaire pour battre l’excellent Edin Omeragic.

Suivi par 950 spectateurs, ce derby a livré deux enseignements. Cancre du championnat la saison dernière, Neuchâtel Xamax a encore bien du chemin à parcourir pour tenir les premiers rôles à nouveau. Quant au Stade Nyonnais, ce deuxième point obtenu en deux matches est source d’espoir. Les Vaudois ont le coffre pour assurer le maintien.

Sion grâce à Ziegler

Un coup-franc de Reto Ziegler à la 22e a permis au FC Sion de signer une deuxième victoire en autant de matches. Un succès 1-0 sur Aarau à Tourbillon. Et dire que cela faisait depuis octobre 2022 que les Sédunois n'avaient plus levé les bras à domicile au sortir d'une rencontre. Buteur sur penalty contre Vaduz, Ziegler en est donc à deux buts en deux parties. Et Sion n'a toujours pas encaissé de but après 180 minutes.

Dans la troisième rencontre de la soirée, Thoune est allé s'imposer 1-0 à Schaffhouse.

