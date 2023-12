11 sur 11 pour Kevin Fiala et les Kings

La fête continue pour Kevin Fiala et Los Angeles ! Les Kings ont cueilli un onzième succès de rang à l’extérieur lors d’une soirée bien faste pour les joueurs suisses.

Les Kings se sont imposés 4-0 à Montréal grâce notamment à deux passes décisives de Kevin Fiala. Le meilleur compteur suisse de la saison comptabilise désormais 23 points (6 buts/17 assists) au sein d’une équipe qui n’a plus besoin que d’un succès pour égaler cette fois le record du nombre de victoires à l’extérieur de rang. Les Kings ont ainsi rendez-vous avec l’histoire samedi à New York où ils affronteront les Islanders.

20 points pour Roman Josi

Roman Josi a, pour sa part, atteint le seuil des 20 points avec son but et son assist lors du succès 5-1 à domicile de Nashville devant Tampa Bay. Le capitaine a décroché la troisième étoile à l’issue d’une rencontre qui confirme bien le grand retour des Pretadors au premier plan. Nashville a, en effet, remporté neuf de ses onze derniers matches pour basculer enfin du bon côté de la barre après un début de saison bien compliqué. Les Predators sont ainsi revenus à la hauteur de l’Arizona Janis Moser, battue 4-1 sur sa glace par Philadelphia pour mettre un terme à une série de cinq victoires de rang.

A Chicago, Philipp Kurashev a, pour sa part, inscrit l’unique but de la rencontre pour donner la victoire aux Blackhawks devant Anaheim. Le Bernois a marqué sa cinquième réussite de la saison sur une séquence à cinq contre quatre à la 30e. Il a obtenu la deuxième étoile, la première revenant à son gardien Petr Mrazek, avec ses 37 arrêts pour le 25e blanchissage de sa carrière.

Akira Schmid étincelant

Akira Schmid a, également, sorti le grand jeu. Le portier bernois a été le grand artisan du succès 2-1 de New Jersey à Seattle. Auteur de 37 arrêts, il a été désigné homme du match. Crédités tous les deux d’un assist, Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont également contribué à cette victoire. Les Devils ont désormais remporté cinq de leurs six derniers matches pour revenir à 2 points d’une place virtuelle en play-off dans une Metropolitan Division particulièrement dense.

/ATS