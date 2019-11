« En NHL, tout est différent »

À 27 ans, Gaëtan Haas avoue avoir traversé des instants de doute. Son passage en AHL, dans le club ferme des Oilers, lui a permis de gagner du temps de glace et de reprendre confiance. Son apprentissage se poursuit. Et il semble être à bonne école à Edmonton aux côtés notamment du Canadien Connor McDavid et de l’Allemand Leon Draisaitl. « J’ai toujours un coup d’œil sur eux », glisse le centre. Il jette aussi régulièrement un coup d’œil au parcours de son club formateur, le HC Bienne, et de son ancienne équipe du CP Berne. Même au cœur de l’Alberta, la Suisse n’est jamais très loin. /jpi-msc