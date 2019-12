Dimanche à oublier pour les clubs régionaux

Une pluie de but s’est abattue sur le Erguël HC dimanche. Il a été largement dominé par le HC Delémont-Vallée 14-2 (5-1, 5-1, 4-0) en 2e ligue de hockey sur glace. Alors que l'EHC menait au score après cinq minutes de jeu, le HCDV a tout de suite réagi en égalisant moins de deux minutes plus tard. Les Vadais ont ensuite remporté chaque tiers avec quatre buts d’écart. L’EHC n’a pas pu revenir dans cette rencontre. Ses deux réussites ont été inscrites par Samuel Humbertclaude (5e) et Jonas Vallat (25e).

Avec cette défaite, le Erguël HC conserve sa place de lanterne rouge avec cinq points de retard sur Franches-Montagnes II.





Fin de série pour le HC Moutier

Le HC Moutier s’est pris les pieds dans le tapis. Les hockeyeurs prévôtois de 2e ligue se sont inclinés sur la glace de Sarine Fribourg 3-1 (1-0, 1-0, 1-1) dimanche. Ils ont toujours été mené dans cette partie. Malgré un but inscrit par Julien Châtelain à la 41e minute de jeu, le HCM n’a pas réussi à égaliser. Il a encaissé le 3-1 deux minutes plus tard.

Cette défaite met fin à une série de trois victoires de rangs pour le HCM. Avec ce revers, les Prévôtois restent 7e à 11 points de la lanterne rouge Erguël. /lge