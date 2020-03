Le HCFM file en finale !

Le HC Franches-Montagnes taille patron. Les joueurs de Michaël Röthenmund se sont payés le scalp du HCV Sion 5-2 (0-1, 2-2, 0-2) samedi soir dans l’acte IV des demi-finales des play-off de 1re ligue. Les hockeyeurs taignons s’adjugent ainsi la série 3-1. Ce ticket décroché pour la finale a été le fruit d’un travail collectif éclatant en terre sédunoise. Cinq joueurs différents ont participé à la fête franc-montagnarde. Nicolas Boillat a d’abord mis les siens sur les bons rails (17e), avant que David Beuret ne fasse le break (24e). Dans la foulée, les locaux sont revenus (25e)…puis ont égalisé (34e). Le HCFM s’est alors rebiffé et a réagi grâce à Florian Hagi (35e). Thimothé Tuffet puis Michel Vivien ont ensuite salé l’addition en power-play dans la dernière minute.





Une finale qui promet !

Le HC Franches-Montagnes, qui ambitionne de disputer la finale suisse, devra d’abord faire face à un obstacle de taille en vue du titre romand. Il affrontera son voisin du HC St-Imier en finale des play-off du groupe ouest de 1re ligue. Même si les « sang et or » partent favoris, forts de leurs trois victoires lors de la saison régulière, les Imériens se sont requinqués lors de ces séries finales. Ils ont en effet plié leur série des demi-finales face à Université Neuchâtel, 2e du championnat, sur le score de 3-1. Le duel au meilleur des cinq matches entre le HCFM et le HCSI démarrera dès jeudi à Saignlégier. /ygo