Le HC Moutier n’a plus de président

Le HC Moutier doit se trouver un nouveau président. Le club de hockey sur glace, dont la première équipe évolue en 2e ligue, a annoncé mercredi la démission de Francis Spart avec effet immédiat. Ce dernier a occupé ce poste durant cinq ans. Les raisons invoquées sont le manque de résultats sportifs et des divergences de vues sur la façon de conduire le club, les responsabilités du comité et de ses commissions. « Afin de préserver l'unité du comité pour la saison future et d'éviter des tensions inutiles, Francis Spart a décidé de remettre son mandat tout en restant membre du HCM », précise le communiqué. L'intérim sera assuré par le comité jusqu'à la prochaine assemblée du club qui se déroulera en septembre. /comm-emu