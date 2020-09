Les équipes de la région font grise mine

La réserve du HC Franches-Montagnes rate ses débuts dans cette nouvelle saison de 2e ligue de hockey sur glace. Elle s’est inclinée contre Le Locle 6-2 (1-1, 3-0, 2-1) vendredi lors de la première journée. Malgré un premier tiers serré au niveau du score, les Taignons ont vu leur adversaire prendre trois longueurs d’avance dans la période intermédiaire. Ils n’ont pas réussi à recoller au score dans le dernier tiers. Avec cette défaite, le HCFM est avant-dernier après la première journée.





Le HC Tramelan chute aussi d’entrée

Le HCT a lui aussi subi la loi de son adversaire vendredi soir. Les Tramelots ont été dominés par Sarine-Fribourg 5-3 (1-0,0-2, 4-1). Alors qu’ils étaient menés 1-0 après le premier tiers, ils ont réussi à prendre les devants dans le deuxième. Les deux équipes ont finalement joué au chat et à la souris avant que le HCT voit son adversaire prendre deux longueurs d’avance dans la toute dernière minute de jeu. Au classement, le HC Tramelan occupe la 6e place après seulement une rencontre , juste devant le HCFM II.







L’Erguël HC fessé dès le début

L’Erguël HC a lourdement été défait par Fleurier 6-0 (1-0, 2-0, 3-0) vendredi. Alors que l’EHC n’a pas été trop distancé dans le premier tiers, plus le match avançait et plus leur adversaire se démarquait au tableau d’affichage. Mené 3-0 avant le début du dernier tiers, la tâche s’annonçait compliquée pour l’Ergüel HC. Fleurier en a profité pour inscrire encore trois buts avant la sirène finale. Au classement les hockeyeurs du Jura bernois occupe la place de lanterne rouge. /lge