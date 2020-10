Le HC Tramelan aussi en quarantaine

Les cas de Covid-19 se multiplient dans les clubs de hockey sur glace de la région. Après Moutier et Delémont-Vallée, c’est au tour du HC Tramelan d’être mis en quarantaine. Trois de ses membres ont été testés positifs, selon un message posté vendredi soir sur sa page Facebook. La 1re équipe et les moins de 20 ans sont ainsi en quarantaine jusqu’à mercredi. Par conséquent, le match de 2e ligue entre l’Erguël HC et le HC Tramelan prévu ce samedi à St-Imier est reporté. /msc