Défaite aux tirs au but pour le HC Tramelan

Le HC Tramelan récolte un point. Les hockeyeurs de 2e ligue ont été dominés par Star Chaux-de-Fonds 3-2 (0-0, 2-0, 0-2, 1-0) après les tirs au but samedi soir. Aux Mélèzes, ils ont été menés de deux longueurs à l’entame du dernier tiers. Gil Hostettmann (43e) et Adrien Donzé (44e) ont permis aux Tramelots de revenir à la marque en 1’12’’. Les protégés de Martin Bergeron ont finalement perdu lors de la séance de pénalties. Avec trois points en quatre rencontres, le HCT est 6e à trois longueurs du podium et de son adversaire du jour. /tri