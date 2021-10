Un HC Bienne infranchissable tombe le leader

Le caractère. Un mot qui revient souvent dans la bouche des hockeyeurs biennois depuis le début de saison. Ce mardi soir, ils ont encore montré qu'ils en avaient pour aller battre le leader Fribourg 1-0, chez lui, dans sa forteresse qui n'était tombée qu’une fois cette saison en National League. Une victoire épique qui permet au HC Bienne de revenir à deux points de son adversaire du soir, l'empêchant de prendre le large au classement.





Des séquences de domination impressionnantes

Après une bonne entame, les Seelandais ont rapidement pris les devants au tableau d’affichage grâce à un but de Michael Hügli dès la 8e, servi au cœur de la défense par un centre chirurgical de Toni Rajala. Ce petit avantage, le HCB l’a chèrement défendu. Mieux, il s’est parfois payé de luxe de camper chez l’adversaire durant de longues séquences. Sur un rebond concédé par la défense, Tino Kessler a même fait vibrer la barre transversale de Reto Berra en deuxième période. Et fort heureusement, les hommes d'Antti Törmänen n'ont pas eu à regretter de ne pas avoir su faire le break en supériorité numérique.





Une défense héroïque

Mais les Biennois ont aussi su souffrir, faisant preuve d’un formidable esprit de sacrifice derrière. On les a vu se coucher devant les tirs adversaires, défendre chèrement chaque rondelle dans les bandes, contrer une multitude de tirs du patin ou du corps, et compter parfois sur un brin de réussite. Une performance XXL qui confirme tout le potentiel de cette équipe, pourtant privée ce mardi de cinq joueurs majeurs (Cunti, Hischier, Hofer, Sallinen, Yakovenko), tous blessés. Le Norvégien du HC La Chaux-de-Fonds Mathias Trettenes, pigiste médical de Luca Cunti, s’est montré au niveau, tout comme le jeune Noah Delémont qui a pris de belles responsabilités derrière… et sur le power-play. Le HC Bienne tentera de bonifier ce succès de prestige ce vendredi à l’occasion de la réception de Lugano. /jpi