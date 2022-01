Grégory Hofmann et Gaëtan Haas aux JO

Deux hockeyeurs de la région défendront les couleurs de la Suisse aux Jeux olympiques de Pékin. L’attaquant du Jura bernois qui évolue à Zoug Grégory Hoffmann et celui du HC Bienne Gaëtan Haas ont été retenus par Patrick Fischer. Il s’agira de leurs deuxièmes JO après ceux de Pyeongchang en 2018. Le sélectionneur a présenté sa liste de 25 joueurs mardi après-midi. Il a misé sur l’expérience au niveau international, puisque seize d’entre eux ont participé au Mondial à Riga l’année passée. « Nous sommes un collectif bien huilé et solidaire, qui travaille avec un immense engagement pour atteindre le même but. Les joueurs connaissent parfaitement notre philosophie et notre système. Je suis tout à fait convaincu de cette équipe et persuadé que nous avons trouvé le bon équilibre entre expérience et fraîcheur », affirme Patrick Fischer.

L’équipe de Suisse se réunira le 30 janvier à Cham pour un camp de préparation dans une « bulle » sanitaire, lors duquel elle jouera un match amical face au Canada. Elle s’envolera pour Pékin le 2 février pour effectuer son entrée en lice le 9 contre la Russie. L’objectif est une qualification pour les demi-finales. /comm-emu