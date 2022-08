Le Canada, eldorado vers une carrière pro ?

« C’est la meilleure ligue junior du monde. L’infrastructure est déjà pro. Avec le nombre de matches qu’ils me proposaient, j’ai choisi d’aller là-bas. C’est clair que rien n’est garanti mais normalement je pars premier gardien », avance le jeune gardien seelandais après avoir rencontré les dirigeants nord-américains. Un choix osé qui implique d’abandonner la formation en Suisse. « C’est clair que c’est différent de ce qu’on propose ici avec un plan plutôt dirigé vers la formation. Je pense que c’est le chemin le plus rapide pour être pro », se risque Alessio Beglieri. Aller au Canada signifierait être pressé ? « Non ! Ça veut dire qu’on a envie de réussir », rit le jeune homme.







Plonger dans la ferveur nord-américaine

Ce que vont chercher ces jeunes hockeyeurs de l’autre côté de l’Atlantique, c’est aussi une aventure humaine et une profonde culture du hockey sur glace. Les matches des juniors attirent plusieurs milliers de spectateurs. Présent en Ontario depuis un an déjà, Swen Meusy confirme que le hockey rythme la vie canadienne. « Il y a une ferveur incroyable. Le dimanche, c’est match de NHL, c’est le sport que tout le monde regarde en famille. Tout le monde s’y connait. Pour tout hockeyeur, cet engouement est incroyable, tu es dedans à 100% », raconte l’ancien Ajoulot. Sans oublier que les recruteurs des divisions supérieures, de AHL ou NHL, observent ces ligues juniors où chaque jeune espère taper dans l’œil de celui qui leur ouvrira, peut-être, les portes du monde professionnel et de la cour des grands. /jpi