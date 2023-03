4’700 écoliers et étudiants de la région assisteront au Mondial U18 de hockey sur glace

Le comité d’organisation du site Ajoie tenait à ce que la jeunesse de la région soit associée au Championnat du monde U18 de hockey sur glace, ce sera chose faite. Ce sont 4’700 écoliers et étudiants qui ont répondu à l’invitation pour assister aux matches qui se tiendront à Porrentruy, selon un communiqué transmis vendredi. Le tournoi masculin rassemblera les 10 meilleures nations mondiales dans le Jura et à Bâle du 20 au 30 avril. L’ensemble des écoles obligatoires dès le 2e cycle primaire du canton du Jura, du Jura bernois, de Bienne, du cercle scolaire de La Chaux-de-Fonds, ainsi que les cinq divisions du Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) ont été conviées à assister gratuitement aux rencontres qui seront disputées à la Raiffeisen Arena. /comm-emu