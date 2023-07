Six jeunes du HC Bienne en équipe nationale junior

Les jeunes Biennois en force en équipe de Suisse des moins de 18 ans. Ils seront six à participer à la Coupe Hlinka-Gretzky sous le chandail helvétique du 31 juillet au 5 août en République Tchèque et en Slovaquie. La sélection a été dévoilée ce mercredi. Cette compétition est considérée comme la plus importante pour les joueurs de cet âge après les Championnats du monde. Les six joueurs du HCB qui seront du voyage sont le gardien Phileas Lachat, les défenseurs Niklas Blessing et Joel Kurt et les attaquants Nolan Cattin, Paul Mottard et Noé Tarchini. /comm-mle