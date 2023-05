Cadieux et son staff prolongent pour deux ans

Le coach principal Jan Cadieux et son staff sont reconduits jusqu'au terme de la saison 2024/25 à la bande du Genève-Servette HC, a précisé le champion de Suisse mardi dans un communiqué.

Le renouvellement de leur contrat avait été annoncé sur le plateau de Sport Dimanche à la RTS fin avril.

Jan Cadieux et ses assistants Rikard Franzén et Yorick Treille ont prolongé leur contrat de deux ans. Les options de Sébastien Beaulieu (entraîneur des gardiens) et de Gaëtan Brouillard (entraîneur physique) ont par ailleurs été activées, souligne le GSHC.

'Nous sommes très heureux de pouvoir continuer avec Jan et son staff', explique dans ce communiqué le directeur technique Marc Gautschi. 'Il est important pour nous de souligner que la prolongation de contrat a été signée avant les Playoffs afin de montrer que nous avons une grande confiance en notre staff.'

/ATS