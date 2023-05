Désormais favorite, la Suisse doit confirmer

Victorieuse de ses quatre premiers matches du Mondial à Riga, la Suisse attaque un week-end plus musclé. Avec le Canada samedi et la Tchéquie dimanche, la sélection nationale va passer au révélateur.

Le dernier classement de l'IIHF place la Suisse en tête des forces en présence en Lettonie. Rien de bien illogique à ça, vu que les Helvètes ont remporté leurs quatre premières rencontres pour un goal average de 19-2. Mais il faut aussi regarder l'opposition. Et sans minimiser les résultats des hommes de Patrick Fischer, battre les trois nations les plus faibles du groupe n'a rien d'exceptionnel. Seulement, il convenait d'éviter les pièges et la Suisse a bien exécuté son plan jusqu'ici.

La rencontre face à une Slovaquie un brin belliqueuse et assez chanceuse n'a pas fait dévier la Suisse de sa route. Elle a surtout permis de se mettre davantage dans le rythme avant les échéances de ce deuxième week-end contre les deux autres favoris du groupe: le Canada et la Tchéquie.

Un Canada sans stars

La sélection à croix blanche se retrouve dans la même situation que l'an dernier. Après quatre succès, elle avait livré deux très bons matches face aux Canadiens et aux Tchèques. La nation à la feuille d'érable ne se présente pas franchement sous son meilleur jour au regard du contingent, mais même un Canada dépourvu de stars de NHL reste un adversaire redoutable. On retiendra quatre joueurs côté nord-américain: Tyler Toffoli, MacKenzie Weegar, Milan Lucic et Adam Fantilli.

Auteur de 73 points en 82 matches, Toffoli n'a pas encore explosé à Riga, au contraire de son coéquipier des Flames, Weegar. Le défenseur a inscrit 8 points en 4 rencontres. Autre membre de la franchise canadienne, Milan Lucic fait peur à tout le monde pour la rudesse de son jeu. Quant à Fantilli, il est appelé à être le numéro 2 de la prochaine draft derrière l'intouchable Connor Bedard. Mais celui qui évolue en Université à Michigan ne compte pour l'heure que deux assists.

Kubalik meilleur compteur

En ce qui concerne les Tchèques, ce n'est pas non plus l'afflux de joueurs NHL qui saute aux yeux. Ancien attaquant d'Ambri, Dominik Kubalik domine pour l'instant le classement des compteurs avec 10 unités en quatre parties. Hormis l'ailier de Detroit, la Tchéquie est emmenée par plusieurs têtes connues en National League.

A commencer par Roman Cervenka, toujours fidèle au poste du haut de ses 37 ans. En défense, son compère de club à Rapperswil Michal Jordan fait lui aussi partie des vétérans. Devant le filet et malgré un but évitable en début de tournoi, le Zurichois Simon Hrubec demeure efficace, tout comme les attaquants d'Ambri Filip Chlapik et Michael Spacek.

Une chose a toutefois changé. Aujourd'hui, c'est la Suisse qui se pose en favorite de ces deux matches. Reste à savoir si elle va pouvoir gérer ce nouveau statut.

/ATS