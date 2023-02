Deux assists pour Kevin Fiala

Kevin Fiala maintient son rythme d'un point par match cette saison en NHL. Le St-Gallois a signé samedi ses 54e et 55e points en 54 parties sous le maillot des Kings, qui ont écrasé Pittsburgh 6-0.

Auteur de 85 points en 82 matches avec Minnesota lors de la saison régulière 2021/22, l'attaquant de Los Angeles a été crédité d'un assist sur le 2-0 inscrit par Alex Iafallo (18e) puis sur le 6-0 marqué par Adrian Kempe (56e) en supériorité numérique. Kempe fut d'ailleurs l'homme du match, avec un quadruplé.

Kevin Fiala en est désormais à 37 assists et 18 buts cette saison. Il consolide ainsi son statut de meilleur compteur suisse devant Timo Meier (51 points en 53 matches) et Nico Hischier (47 points en 51 parties), qui est pour sa part resté 'muet' samedi lors d'un match perdu 3-2 aux tirs au but par les Devils à Minnesota.

/ATS