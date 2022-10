Hischier et les Devils débloquent leur compteur

Malmené dans ses deux premiers matches, New Jersey a cueilli mardi son premier succès dans cette saison régulière de NHL.

Les Devils se sont imposés 4-2 face à Anaheim, grâce notamment aux deux points réussis par leur capitaine Nico Hischier.

Le centre valaisan a marqué son premier but de la saison à la 35e minute, récupérant le puck juste devant le portier des Ducks pour permettre à la franchise de Newark d'égaliser à 2-2 après avoir été menée 2-0 après 13'08'' par les Ducks. Son coéquipier zurichois Jonas Siegenthaler a été crédité d'un assist sur cette action.

Désigné troisième étoile, Nico Hischier a également réalisé un assist sur le 3-2 signé Dougie Hamilton après 33 secondes de jeu au troisième tiers. Il a terminé la partie avec un bilan de +2, se faisant l'auteur de 5 des 41 tirs cadrés par les Devils. 'Le fait d'avoir été rapidement menés nous a réveillés', a-t-il souligné.

Les Sharks encore battus

Timo Meier et les Sharks doivent en revanche encore patienter avant de fêter leur première victoire dans cet exercice 2022/23. San Jose a subi mardi sa cinquième défaite en autant de sorties, s'inclinant 5-2 sur la glace des New York Islanders.

A noter par ailleurs le succès des Kings de Kevin Fiala face aux Predators de Roman Josi et Nino Niederreiter (4-3 aux tirs au but). Les trois Suisses sont restés 'muets' dans cette partie, Fiala et Josi manquant en outre leur essai dans un 'shootout' où l'attaquant de L.A. Gabriel Vilardi fut le seul à trouver la faille.

/ATS