Kevin Fiala donne la victoire aux Kings

Déjà brillant deux jours plus tôt à Chicago, Kevin Fiala a sorti à nouveau le grand jeu. Le meilleur compteur suisse de la NHL a donné la victoire (4-3) à Los Angeles sur la glace de Philadelphie.

Kevin Fiala a inscrit le but de la victoire après 1'09'' de jeu dans la prolongation. Il a marqué d'un lancer imparable du poignet pour signer sa 17e réussite de la saison. Plus tôt dans la rencontre, une 34e passe décisive lui avait permis d'atteindre le seuil des 50 points. Avec ce succès, les Kings se hissent à nouveau à la deuxième place de la Pacific Division à un point de Vegas, battu 3-2 par New Jersey.

Sur leur glace, les Devils ont également forcé la décision dans la prolongation grâce à un but de Dougie Hamilton à 4 contre 3. Nico Hischier avait, pour sa part, adressé une passe décisive sur l'ouverture du score d'Ondrej Palat pour comptabiliser désormais 46 points.

Roman Josi en est, pour sa part, à 40 points après une 28e passe décisive lors du succès 2-1 de Nahsville face à Winnipeg. A la faveur de ce quatrième succès de rang à domicile, les Predators restent à trois lomgueurs d'une place en play-off.

Un 28e but pour Timo Meier

Les play-off ne sont déjà plus d'actualité pour Timo Meier avec San Jose. Avant-derniers de la Pacific Division, les Sharks se sont inclinés 3-2 à Detroit malgré un 28e but de Timo Meier pour concéder une nouvelle défaite, la neuvième en douze rencontres en ce mois de janvier maudit. Avec ses 28 buts et ses 20 assists, l'Appenzellois est, on le sait, l'un des joueurs les plus courtisés dans un marché des transferts qui se clôturera le 3 mars prochain.

/ATS