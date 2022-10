L'équipe nationale sera dirigée par Mike Keenan

Le Canadien Mike Keenan (72 ans) sera le nouvel entraîneur de l'équipe nationale d'Italie. Il sera assisté par Mike Pelino, annonce la Fédération italienne sur son site.

Keenan est sans doute l'un des coaches les plus expérimentés du hockey mondial. Il avait connu la gloire en NHL dans les années 80 et 90 avec la conquête de la Coupe Stanley avec les New York Rangers en 1994. Il a également dirigé l'équipe du Canada, vainqueur à deux reprises de la Coupe Canada, ancêtre de la Coupe du monde.

Le Canadien a également entraîné en KHL. Avec succès, puisqu'il a été sacré champion avec Metallurg Magnitogorsk en 2014. Son dernier engagement date de la saison 2017-2018 avec la franchise chinoise de la KHL de Kunlun Red Star, mais l'aventure s'était terminée dès la fin novembre.

La Suisse affrontera l'Italie au prochain Championnat du monde à Riga.

/ATS