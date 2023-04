L'essentiel et c'est tout pour la Suisse

Après huit défaites de rang, la Suisse a - enfin - relevé la tête. Elle s'est imposée 2-1 devant la France à Viège dans le cadre de sa préparation pour le prochain Championnat du monde de Riga.

Après les deux revers de la semaine dernière devant la Slovaquie, la sélection de Patrick Fischer a assuré l'essentiel grâce à des réussites de Calvin Thürkauf et de Tyler Moy pour cueillir sa première victoire de l'année. On précisera toutefois que la France a bénéficié à l'ultime seconde de la partie d'une chance en or pour arracher la prolongation. Les deux équipes se retrouveront samedi à Lausanne. On demandera à l'équipe de Suisse de livrer une performance plus aboutie.

Devant 2123 spectateurs, Tyler Moy a donné la victoire aux siens à la 24e minute. L'attaquant de Rapperwil-Jona a trouvé avec ce but la juste récompense de ses efforts. Il a conduit, en effet, avec Enzo Corvi et Andres Ambühl la ligne la plus percutante de la soirée. La victoire aurait dû être bien plus large toutefois si Dario Meyer et Sandro Schmid n'avaient pas échoué seuls devant Julian Junca à la 43. Huit minutes plus tard, c'est l'éternel Ambühl qui devait connaitre la même infortune face au gardien de Gap. Avec 37 tirs à leur actif contre 13 aux Tricolores, la Suisse a exercé l'ascendant attendu. Il ne lui reste plus qu'à travailler l'efficience dans le dernier geste.

/ATS