Lausanne retrouve des couleurs, Genève-Servette accroché

L'heure de la révolte a sonné pour Lausanne en National League. Les Vaudois ont décroché un succès convaincant contre Zoug (6-1). Genève-Servette laisse un point à Ajoie (3-2 ap).

Quand Lausanne se réveille, ça fait mal. Les Zougois en ont fait l'expérience pour subir une troisième défaite consécutive. L'entraîneur Dan Tangnes avait misé sur Luca Hollenstein devant la cage. Le portier suppléant de Leonardo Genoni n'endosse pas la responsabilité de la défaite, mais il n'a pas réussi l'arrêt déterminant qui aurait gardé ses coéquipiers dans le match.

Les joueurs de John Fust, au mordant retrouvé, ont fait la différence au cours de la deuxième période. Après l'ouverture du score de Tim Bozon sur une belle déviation d'une passe de Daniel Audette (29e), les Lausannois se sont déchaînés avec trois buts en moins de quatre minutes par Jiri Sekac, Damien Riat et Ken Jäger. Le Tchèque Jiri Sekac s'est fait l'auteur de quatre points.

Genève-Servette doit à la précision du tir de son maître à jouer Henrik Tömmernes d'avoir ramené deux points de Porrentruy. Le défenseur suédois a inscrit le but de la victoire alors que les Genevois évoluaient à 4 contre 3 en prolongation après la très mauvaise pénalité du Canadien Frédérik Gauthier. Les joueurs de Jan Cadieux ont présenté un visage complètement différent de la veille à l'occasion du match au sommet contre les Zurich Lions (3-2). Ils avaient sans doute laissé beaucoup d'influx contre le favori pour le titre.

Les Jurassiens, qui retrouvaient le Canadien Jonathan Hazen après plus d'une année d'absence pour blessure, ont mené 2-1 après le tir de TJ Brennan, qui a bien profité du trafic devant Gauthier Descloux, aussi bon que Robert Mayer la veille dans la cage genevoise. Filppula a arraché le nul en profitant d'un rebond accordé par Damiano Ciaccio.

Lugano perd quand même

Le HC Bienne a passé un bon week-end. Après un succès sur la glace de Zoug (4-3 ap), les Seelandais ont pris le meilleur (6-2) sur un Kloten bien à la peine dans sa nouvelle catégorie de jeu. Dès la 7e minute, Beat Forster a eu tout le temps de s'avancer pour armer un tir imparable. Mike Künzle a inscrit un doublé.

Chris McSorley n'est plus là, mais les problèmes demeurent pour Lugano et son nouvel entraîneur Luca Gianinazzi. Les Tessinois ne menaient-ils pas 2-0 contre Davos avant de s'écrouler dans les dernières minutes du match ? Stransky (55e) et Rasmussen (57e) ont donné la victoire aux Grisons.

Les Langnau Tigers ne sont pas parvenus à enchaîner un troisième succès de rang. Les Emmentalois ont été dominés par Ambri-Piotta (5-3) qui lui a fêté une quatrième victoire de suite. André Heim et Valentin Hofer, transfert de Zoug à l'entresaison, ont réussi chacun un doublé. Les Léventins sont bien les dauphins de Genève-Servette au classement.

