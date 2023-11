Le HC Kloten se sépare de son entraîneur Gerry Fleming

Le HC Kloten a décidé de se séparer de son entraîneur Gerry Fleming, qui voit son contrat résilié. L'équipe sera dirigée dans un premier temps par le directeur sportif et les entraîneurs assistants.

'En raison du risque de ne pas atteindre les objectifs clairement communiqués avant la saison, le management est d'avis que de nouvelles impulsions sont nécessaires dans la situation sportive actuelle', écrit le HC Kloten dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche.

'Nous remercions Gerry Fleming pour son grand engagement pour le HC Kloten et lui souhaitons le meilleur pour son avenir', poursuit le club. L'équipe sera dirigée jusqu'à nouvel ordre par le directeur sportif Larry Mitchell et les entraîneurs assistants Saku Martikainen, Kimmo Rintanen et Tim Bertsche.

/ATS