Le Léman bat le Tessin, Ajoie courageux

La soirée de National League a souri à Genève et Lausanne. Les Aigles se sont imposés 3-2 à Ambri et remontent à la 2e place, tandis que le LHC a battu Lugano 3-2.

Week-end parfait pour le GSHC. Un week-end 100% tessinois et six points pour les hommes de Jan Cadieux. Après avoir pris le meilleur sur Lugano à domicile, les Aigles ont dominé Ambri 3-2.

Cette victoire ne fuit pas simple à se dessiner pour les Genevois. Bien qu'ils aient ouvert le score par Jooris, les Grenat ont laissé les Léventins revenir dans la partie pour inscrire deux buts lors du tiers médian. A ce moment-là, les augures penchaient plutôt dans le camp biancoblu. Seulement les Genevois ont dans leurs rangs quelques artistes dont Henrik Tömmernes. A la 49e, le patron suédois a égalisé tout seul d'un maître tir. Mieux, Marco Maurer a imité son illustre coéquipier 71 secondes plus tard pour ce qui sera le but décisif.

Les Grenat ont pu défendre ce but d'avance jusqu'au bout pour un succès important.

Lausanne bat Lugano

Et une troisième victoire consécutive pour le LHC. A Lugano, les Lions ont gagné 3-2. Et sur l'ensemble de la partie, ce succès ne souffre pas de discussions. Les Vaudois étaient plus frais que leurs adversaires et ils ont su en profiter.

La partie a bien commencé pour les Lausannois avec l'ouverture du score en infériorité numérique signée Jäger sur un excellent travail de Salomäki. Le Finlandais a présenté deux visages. Le premier, séduisant, sur cette action. Le deuxième, bête et méchant, l'a vu appliquer son coude au visage de son compatriote Oliwer Kaski. Ce geste imbécile a contraint les arbitres à le renvoyer au vestiaire.

Heureusement, Lausanne a joué de manière inspirée à 5 contre 5. Fuchs puis Kovacs ont pu donner de l'air aux hommes de John Fust. Audette aurait dû inscrire le 4-1 mais le Canadien a trouvé le poteau sur une cage presque vide. Les Vaudois ont quand même sué en fin de match, parce que leur power-play n'a rien de construit. Il faudra en faire davantage dimanche soir pour la réception d'un Zurich complètement frais. Mais un succès outre-Gothard est toujours bon à prendre.

Ajoie pas loin de l'exploit

Ajoie a fait trembler Zoug. Rien que cette phrase rend hommage au travail des Jurassiens. Zoug l'a emporté 4-3, mais Zoug a dû s'employer pour venir à bout des Ajoulots.

Et c'est tout à l'honneur des joueurs de Filip Pesan. On s'imaginait volontiers voir des Jurassiens fatigués par leur défaite de la veille contre Ambri, eh bien ces derniers ont tout donné. Ce sont même eux qui ont enlevé le premier tiers grâce à une réussite de Schmutz. Et quand Zoug a pris les devants 2-1, Leduc a su égaliser. Kovar et Hofmann ont ensuite fait passer le score à 4-2 et le HCA n'a pu marquer qu'un goal par Birbaum, décidément très en verve ce week-end.

Déjà en difficulté en ce début de saison, Langnau a subi la loi de Rapperswil 4-0. Les Saint-Gallois avaient bouclé l'affaire après 23 minutes en menant 3-0.

Dans le dernier match de la soirée, car le Bienne-Fribourg a été renvoyé en raison d'un problème de refroidissement dans le Seeland, Berne est allé chercher la victoire à Kloten 3-2 ap. C'est Tristan Scherwey qui a marqué le but gagnant dans le temps supplémentaire.

