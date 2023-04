Records de victoires et de points pour Boston en saison régulière

Les Boston Bruins ont établi deux nouveaux records, celui du nombre de victoires enregistrées ainsi que celui du nombre de points marqués lors d'une saison régulière de la NHL.

Après un 63e succès dimanche à Philadelphie, les Bruins ont décroché leur 64e victoire de la saison (en 81 matches) en s'imposant mardi face aux Washington Capitals (5-2). Ils peuvent porter ce record à 65 s'ils battent Montréal lors de leur dernier match de saison régulière, jeudi.

Le précédent record appartenait aux Detroit Red Wings et au Tampa Bay Lightning, qui avaient signé 62 victoires respectivement en 1995-96 et 2018-19.

Mais ce record n'est pas forcément un bon présage pour les Bruins: Détroit et Tampa Bay ne sont pas parvenus à remporter la Coupe Stanley, le titre suprême, après leur saison régulière record.

Les Bruins totalisent par ailleurs désormais 133 points, améliorant le record de 132 unités établi par Montréal en 1976-77. Mais la franchise québecoise n'avait à l'époque disputé 'que' 80 matches.

'Notre saison est bonne, mais ce qui m'intéresse plus c'est notre façon de jouer et on joue bien', a insisté l'entraîneur des Bruins, Jim Montgomery.

Les Bruins ont remporté la Coupe Stanley à six reprises, la dernière fois en 2011.

Les play-offs de NHL débutent le 17 avril.

/ATS