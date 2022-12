Timo Meier irrésistible en cette fin décembre

On n'arrête plus Timo Meier ! L'Appenzellois a brillé une fois de plus en cette fin décembre avec un but et un assist lors du succès 5-2 de San Jose face à Minnesota.

L'Appenzellois a signé sa 18e réussite de la saison sur une séquence de power play pour permettre aux siens de mener 3-1 à la 33e. Il devait ensuite délivrer une 16e passe décisive pour le 4-1 d'Oskar Lindblom à la 38e. Sa performance a été récompensée par la deuxième étoile.

Sur ses sept derniers matches, Timo Meier présente tout simplement un bilan de 6 buts et de 4 assists. Avec 34 points, il n'est plus qu'à une petite longueur de Kevin Fiala pour le titre honorifique de meilleur compteur suisse de la NHL.

Le Saint-Gallois est resté 'muet' lors de la victoire 4-2 de Los Angeles devant Calgary. Acquise sur une réussite d'Adrian Kempe après 3'23'' de jeu, cette victoire est la quatrième de rang pour les Kings qui consolident de la plus belle des manières leur deuxième place de la Pacific Division derrière Vegas.

